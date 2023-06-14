После ночных ливней на Кубани остаются подтопленными 54 придомовые территории

При этом в Отрадненском районе подтопленных территорий нет, работы по откачке воды завершены

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Придомовые территории в Лабинском, Кавказском, Отрадненском районах и в Сочи остаются подтопленными из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале краевого ГУ МЧС России.

"По состоянию на 15:00 мск остаются подтопленными в четырех населенных пунктах 54 придомовые территории. В Отрадненском районе подтопленных территорий нет, работы по откачке воды завершены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Сочи размыто два автомобильных моста.

В результате сильных дождей в ночь на среду в горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, размыты два автомобильных моста, объездные пути имеются. Ранее сообщалось, что в Сочи подтоплены придомовые территории как частных домовладений, так и многоэтажных зданий, а также дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения и сбои в работе общественного транспорта. Пострадал канализационный коллектор, повреждены три водовода, водоснабжение микрорайона обеспечено на 85%. Организован подвоз питьевой воды. Власти временно закрыли пляжи, изменены маршруты городского транспорта.