В Новосибирской области без воды остался город Куйбышев

В нем проживают свыше 40 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Куйбышев в Новосибирской области, где проживают свыше 40 тыс. человек, остался без водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Установлено, что отключение города от водоснабжения произошло в результате прорыва сетей. Место аварии установлено, ведутся работы по ремонту сетей. Подвоз воды организован", - сообщили в ведомстве. Прокуратурой организована проверка.

Соблюдение нормативного срока ремонтных работ, восстановление водоснабжения находятся под контролем ведомства. Как уточнили ТАСС, под отключением находится весь город.

Куйбышев считается одним из старейших городов Новосибирской области. Находится на берегу реки Омь в 316 км от административного центра региона - Новосибирска.