В Калининградской области считают причиной пожара на свалке в Круглово поджог

Площадь возгорания составляла 5 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области считают, что крупный пожар на свалке в поселке Круглово возник в результате поджога. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Подключили все силы возможные [к тушению]. Конечно, ситуация неприятная, есть, на взгляд нашего министерства природных ресурсов и экологии, поджог", - сказал глава региона. Он отметил, что мусорный полигон планировали закрыть в июле этого года для рекультивации. По словам Алиханова, потушить пожар планируют в течение ближайших двух суток, а затем полигон будет закрыт.

Полигон в Круглово загорелся в понедельник, во вторник площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. м. Сотрудникам МЧС в ходе тушения к вечеру вторника удалось сократить площадь пожара до 1 тыс. кв. м. По результатам исследований сотрудниками Роспотребнадзора в поселке Круглово выявлено превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода в воздухе в полтора раза. В Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.