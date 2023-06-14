Мирового судью в КЧР приговорили к 7,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими

Суд также лишил Максима Якуша права управления транспортным средством на 3 года

ЧЕРКЕССК, 14 июня./ТАСС/. Адыге-Хабльский районный суд приговорил мирового судью Урупского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Максима Якуша к 7 годам и 6 месяцам в исправительной колонии за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибли два человека. Об этом в среду сообщили в прокуратуре республики.

"Группой государственных обвинителей под руководством заместителя прокурора республики Али Гербекова представлен большой объем доказательств, подтверждающих вину Якуша М. М. в предъявленном обвинении, на основании которых суд признал его виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц), и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд также лишил Якуша права управления транспортным средством на 3 года. Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

ДТП произошло 12 мая 2018 года на 44-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Мировой судья Якуш, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado в состоянии алкогольного опьянения, двигался по федеральной автомобильной дороге в сторону Черкесска, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, в котором находились водитель и два пассажира. От полученных травм на месте происшествия погиб 19-летний житель Ставрополя, а второй пассажир - 36-летний мужчина - спустя непродолжительное время скончался в реанимационном отделении Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Сам Якуш также был доставлен в больницу с незначительными повреждениями.