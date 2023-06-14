В Ингушетии в ДТП с пассажирской "Газелью" и легковушкой пострадали четыре человека

Прокуратура проводит проверку

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирской "Газели", произошедшего в сельском поселении Плиево в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В дежурную смену поступило сообщение о том, что в сельском поселении Плиево по улице Осканова произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21115 и пассажирский микроавтобус "Газель". В результате дорожно-транспортного происшествия имеются четверо пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками Центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи и на попутном транспорте. Детей среди пострадавших нет.

По данным региональной прокуратуры, по факту ДТП организована проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения. Прокурор республики Андрей Васильченко взял результаты проверки на контроль.