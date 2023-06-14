В Греции объявили трехдневный траур в связи с гибелью мигрантов при кораблекрушении

Погибли по меньшей мере 78 человек

АФИНЫ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Греции объявило в среду трехдневный траур в связи с гибелью по меньшей мере 78 мигрантов в результате крушения рыболовецкого судна в Ионическом море. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Премьер-министр Иоаннис Сармас объявил трехдневный национальный траур с 21:00 [совпадает с мск] среды, 14 июня, до 21:00 субботы, 17 июня, по жертвам сегодняшнего трагического кораблекрушения в международных водах к западу от Греции, а также с мыслью обо всех жертвах недобросовестных перевозчиков людей, эксплуатирующих человеческие страдания", - говорится в сообщении.

Как информировал ранее телеканал ERT-News, по меньшей мере 78 мигрантов утонули в среду в Ионическом море при крушении рыболовецкого судна в международных водах в 47 морских милях к юго-западу от городка Пилос на полуострове Пелопоннес. 104 человека были спасены. Телеканал привел данные Международной организации по миграции, согласно которым на борту судна, вышедшего, вероятно, четыре дня назад из ливийского Тобрука, находились не менее 400 человек. В свою очередь новостной портал Newsit.gr привел утверждения спасенных о том, что на судне находились 750 человек.

Спасенные перевезены в город Каламата. Туда в срочном порядке направилась президент Греции Катерина Сакелларопулу.

О судне, направлявшемся в Италию из Ливии, Береговую охрану Греции уведомили итальянские власти. На месте инцидента продолжают находиться несколько грузовых судов, два корабля Береговой охраны, фрегат ВМС. Для поиска пропавших без вести и тел погибших была задействована авиация.