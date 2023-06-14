В Петергофе два ребенка утонули в пруду

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Девочки 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду в Петергофе, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в среду в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Петродворцовому району Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения тел двух девочек 12 и 14 лет днем 14 июня 2023 года в Никольском пруду, находящемся на территории Петродворцового района города", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи совместно с криминалистами и судмедэкспертом осматривают место происшествия, допрашивают родственников и очевидцев произошедшего. Обстоятельства инцидента выясняются.

В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили о проведении собственной проверки по факту трагедии, ход и результаты расследования уголовного дела в надзорном ведомстве также поставили на контроль. "Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Никольский пруд располагается на территории Лугового парка и является одним из прудов-накопителей водоподводящей системы фонтанов Петергофа, в том числе фонтанного комплекса государственного музея-заповедника. Как сообщили в пресс-службе ГМЗ, к его территории пруд непосредственно не относится. Общая площадь акватории водоема составляет 4,12 га.