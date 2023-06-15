В Крыму за ночь и утро сбили и заглушили девять беспилотников

Пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района Крыма, жертв нет, выбиты стекла в ряде жилых домов. Всего за ночь и утро четверга сбиты или заглушены девять беспилотников, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три - заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - написал он.

Красногвардейский район Крыма расположен в центре полуострова, село Докучаево находится в 40 км от Симферополя.

Последняя массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 4 июня, тогда было сбито пять беспилотников и заглушено еще четыре. При падении одного БПЛА в Джанкое были выбиты стекла в трех частных домах и у двух автомобилей.