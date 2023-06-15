15 июня, 03:38,
обновлено 15 июня, 03:52

В Крыму за ночь и утро сбили и заглушили девять беспилотников

Андрей Рубцов/ ТАСС, архив
© Андрей Рубцов/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района Крыма, жертв нет, выбиты стекла в ряде жилых домов. Всего за ночь и утро четверга сбиты или заглушены девять беспилотников, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три - заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - написал он.

Красногвардейский район Крыма расположен в центре полуострова, село Докучаево находится в 40 км от Симферополя.

Последняя массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 4 июня, тогда было сбито пять беспилотников и заглушено еще четыре. При падении одного БПЛА в Джанкое были выбиты стекла в трех частных домах и у двух автомобилей. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
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