15 июня, 03:55

В Челябинской области два человека погибли при крушении мотодельтаплана

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия

ТАСС, 15 июня. Мотодельтаплан упал в Челябинской области, в результате крушения погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

"14 июня в вечернее время произошло крушении мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. В результате крушения погибли два человека", - говорится в сообщении.

По факту авиапроисшествия транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте РФ также проводится проверка. Проверяется информация об оказании развлекательных полетов. Причины происшествия устанавливаются. 

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РоссияЧелябинская область
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