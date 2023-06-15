В Челябинской области два человека погибли при крушении мотодельтаплана

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия

ТАСС, 15 июня. Мотодельтаплан упал в Челябинской области, в результате крушения погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

"14 июня в вечернее время произошло крушении мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. В результате крушения погибли два человека", - говорится в сообщении.

По факту авиапроисшествия транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте РФ также проводится проверка. Проверяется информация об оказании развлекательных полетов. Причины происшествия устанавливаются.