15 июня, 04:39

В Приморье к ответственности привлекли родителей подростков, зарезавших бездомную собаку

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Трое подростков 12-15 лет в Приморье убили ножом собаку и похвастались этим в социальных сетях. Как сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю, поскольку возраст уголовной ответственности еще не наступил, административною ответственность понесли их родители.

"Установлены личности участников инцидента, произошедшего в Кировском районе Приморья. Ими оказались подростки 12, 13 и 15 лет. Изъят нож, с помощью которого они убили бездомную собаку. С несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что их родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. 

Теги:
РоссияПриморский край
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