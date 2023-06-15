Около 4 тыс. жителей Ачинска остались без света из-за аварии

Электроэнергию также отключили в детских садах и больнице города

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ачинске Красноярского края - без света осталось не менее 3 850 человек, а также детские сады и больница. Об этом в четверг сообщила городская единая дежурно-диспетчерская служба.

"В 10:57 (06:57 мск - прим. ТАСС) произошло аварийное отключение электроэнергии в Ачинске. Под отключение попали улицы Декабристов, Лебеденко, 9 Января, квартал 7Б (3 850 человек)", - говорится в сообщении.

По данным ЕДДС, света нет также в трех детских садах и наркологическом диспансере. "Выехала аварийно-восстановительная бригада <…>. Причины устанавливаются", - пояснили в службе.