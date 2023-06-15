В США арестовали россиянина Астамирова за "причастность к кибератакам"

Он должен предстать перед судом округа штата Аризона

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы США арестовали в штате Аризона россиянина Руслана Астамирова, который, по версии следствия, якобы причастен к кибератакам и использованию вирусов-вымогателей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении прокуратуры штата Нью-Джерси.

"Министерство юстиции сегодня объявило о предъявлении обвинений гражданину России за его участие в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и совершении других кибератак на компьютерные системы жертв в США, а также Азии, Европе и Африке", - утверждается в документе.

"Астамиров был арестован в Аризоне и должен предстать перед судом округа штата Аризона", - добавили в прокуратуре.

Согласно опубликованным федеральным судом Нью-Джерси документам, 20-летний россиянин обвиняется "в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью намеренного нанесения ущерба защищенным компьютерам и передаче требований" об уплате денег хакерам за то, чтобы избавиться от вируса. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения, указывается в заявлении.

В ноябре прошлого года власти США обвинили имеющего российское и канадское гражданство Михаила Васильева в совершении киберпреступлений. Он ожидает экстрадиции из Канады в Соединенные Штаты. В мае Минюст предъявил обвинения в киберпреступлениях и сговоре россиянину Михаилу Матвееву, внесенному ранее в санкционный список. По версии обвинения, Матвеев с 2020 года участвовал в сговоре с целью распространения по меньшей мере трех вариантов вирусов-вымогателей. Госдепартамент США объявил о награде в размере 10 млн долларов за информацию, которая привела бы к аресту Матвеева. Дела обоих также рассматривает суд Нью-Джерси.

По данным Минюста, с применением LockBit было совершено более 1,4 тыс. кибератак в США и по всему миру. Хакеры потребовали от своих жертв суммарно более $100 млн, получив по меньшей мере десятки миллионов долларов в биткойнах.