Спасатели Абхазии и пограничники из РФ ищут прыгнувшего в реку Псоу россиянина

В поисках задействовали береговой катер, но поиски на берегах водоема не дали результатов

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. МЧС Абхазии вместе с российскими пограничники ведут поиски гражданина РФ, прыгнувшего в четверг утром в реку Псоу на абхазо-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

"Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии, сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры, правоохранительные органы республики, а также российские пограничники ведут поиски гражданина России Сергея Пройдина. Утром 15 июня он прыгнул с берега в реку Псоу. Свидетелями данного происшествия стали сотрудники абхазской милиции, которые сообщили о происшествии спасателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 08:00 мск.

"Российские пограничники задействовали в поисках береговой катер, однако поиски на обоих берегах реки Псоу не дали никаких результатов и будут продолжены 16 июня", - сообщает спасательное ведомство.