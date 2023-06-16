В США из-за торнадо 3 человека погибли, до 100 пострадали

По информации телеканала ABC, разрушены дома-трейлеры, наблюдаются перебои с электричеством

ТАСС, 16 июня. Три человека погибли, от 75 до 100 пострадали из-за торнадо, обрушившегося в четверг на Перритон в штате Техас. Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на местные власти.

По ее данным, в Перритоне также разрушены дома-трейлеры и вышки телекоммуникаций. Помимо этого, наблюдаются перебои с электричеством. В связи с этим представитель местной больницы заявил телеканалу, что учреждение вынуждено работать при помощи электрогенераторов.

В новость внесены изменения (05:51 мск) - обновлено, уточняются данные о количестве погибших и пострадавших.