Военные Южной Кореи извлекли из воды обломок запущенной 31 мая ракеты КНДР

Поднятый элемент будет доставлен в штаб-квартиру Второго флота ВМС Республики Корея в Пхёнтхэке, передает Yonhap

СЕУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Военные Республики Корея сумели поднять со дна Желтого моря часть ракеты-носителя КНДР, запущенной 31 мая с первым для народной республики разведывательным спутником на борту. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Операция по извлечению из воды предмета длиной 15 м продолжалась несколько недель и была завершена в четверг в 20:50 по местному времени (14:50 мск). Ранее некоторые специалисты выдвигали предположение, что это вторая ступень ракеты-носителя. Она находилась на глубине 75 м.

31 мая ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. По данным властей Южной Кореи, она упала в 200 км от острова Очхондо. В тот же день южнокорейская сторона начала поиски обломков и обнаружила предполагаемую вторую ступень ракеты.

Операция по подъему элемента конструкции ракеты осложнялась его большим весом, плохой видимостью под водой и быстрым течением. Кроме того, дайверы из-за цилиндрической формы этой части ракеты с трудом нашли места, к которым можно было присоединить тросы для ее извлечения из воды.

Поднятый на поверхность элемент будет доставлен в штаб-квартиру Второго флота ВМС Республики Корея в Пхёнтхэке. Ранее Вашингтон и Сеул договорились о совместном изучении предмета. Южнокорейские военные параллельно с операцией по извлечению части ракеты-носителя из воды продолжали поиски других обломков, в том числе спутника.