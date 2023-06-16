В Индии из-за циклона "Бипарджой" погибли не менее двух человек

Около 22 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате удара циклона "Бипарджой" по индийскому штату Гуджарат минувшей ночью, сообщает в пятницу газета The Indian Express. Телеканал NDTV информирует в свою очередь о не менее чем 22 пострадавших из-за падений деревьев и обрушения крыш при порывах ветра, достигавших примерно 39 м/с.

После более чем 10-дневного движения по Аравийскому морю циклон "Бипарджой" обрушился на берег вечером в четверг недалеко от порта Джакхау в Гуджарате. По предварительным данным представителей штата, ветер повалил более 524 деревьев и электрических столбов в различных местах Гуджарата, прервав подачу электроэнергии примерно в 940 деревень. Сообщается о повреждении жилых построек. Власти в настоящее время собирают информацию о пострадавших и разрушениях.

Метеорологический департамент Индии сообщает, что циклон переместился с моря на сушу и двигается в сторону штата Раджастхан, постепенно теряя силу. Скорость ветра снизилась к утру до 30-32 м/с.

Циклон "Бипарджой" (в переводе с языка бенгали - "бедствие", "горе") - это первый мощный циклон в регионе в текущем году. При его приближении власти эвакуировали порядка 100 тыс. человек из прибрежной зоны в безопасные места.