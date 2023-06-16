16 июня, 07:12,
обновлено 16 июня, 07:26
Военная операция на Украине

СК РФ предъявил заочные обвинения в наемничестве 95 лицам

Александр Щербак/ ТАСС
Здание СК РФ
© Александр Щербак/ ТАСС

Среди обвиняемых в том числе граждане США, Великобритании и Франции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в наемничестве 95 лицам из ряда стран, в том числе США и Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу.

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"В рамках расследования преступной деятельности иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины, заочно предъявлено обвинение в наемничестве 95 лицам. В их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии", - говорится в распространенном сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание, на котором также было отмечено, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в судебные органы новых российских регионов. 

Теги:
СШАВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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