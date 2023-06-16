В Волгоградской области маломоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку

Пилот жив

ТАСС, 16 июня. /ТАСС/. Маломоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в селе Медведица Волгоградской области, пилот жив. Об этом журналистам сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительной информации, 16 июня 2023 года самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в селе Медведица Волгоградской области. Пилот жив, устанавливается техническое состояние самолета", - говорится в сообщении.

Организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места аварийной посадки. По этому факту проводится проверка.