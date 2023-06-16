В Кемерове 27 июня состоится первое заседание о пожаре в приюте

В ночь на 24 декабря 2022 года в незаконно работавшем социальном приюте погибли 23 человека, еще пятеро пострадали

КЕМЕРОВО, 16 июня. /ТАСС/. Первое заседание в отношении инспектора государственного пожарного надзора Романа Плета по делу о сгоревшем приюте в Кемерове, где погибли 23 человека, состоится 27 июня. Информация размещена на сайте Заводского районного суда в пятницу.

"Судебное заседание 27 июня 2023 года в 13:00 (09:00 мск)", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении Плета, обвиняемого по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, обвиняемый выявил в феврале 2022 года нарушения требований пожарной безопасности в приюте, но не привлек к ответственности его владельцев, а также не принял мер по запрету деятельности этого приюта.

При этом Плет не признает свою вину в полном объеме, так как по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют. Кроме того, это здание не было закреплено персонально за Плетом как за инспектором государственного пожарного надзора.

При пожаре в ночь на 24 декабря 2022 года в незаконно работавшем социальном приюте, который содержал предприниматель Андрей Смирнов, погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. Площадь пожара составила 180 кв. м, выгорел весь этаж, где находилось заведение. В качестве версий рассматриваются неисправность электрооборудования и неправильная эксплуатация печного отопления. Дело в отношении Смирнова рассматривается в суде.