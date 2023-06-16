Суд в Грозном 4 июля огласит приговор Зареме Мусаевой

Ее обвиняют в применении насилия к полицейскому

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Ахматовский суд Грозного 4 июля огласит приговор супруге бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Вчера выступала сторона обвинения, сегодня - защиты, также было дано слово подсудимой, после чего судья удалился в совещательную комнату. Приговор по делу Заремы Мусаевой судом будет объявлен 4 июля", - отметили в суде.

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. По информации властей Чечни, Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее в отношении Мусаевой возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому во время допроса, суд арестовал Мусаеву.