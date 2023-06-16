Удар стихии оставил почти полмиллиона бразильцев без света

На данный момент известно об одном погибшем и пятерых пропавших без вести

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Внетропический циклон обрушился в ночь на пятницу на южные бразильские штаты Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина, оставив почти полмиллиона его жителей без электричества. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

По ее информации, основной удар стихии пришелся на восточные районы атлантического побережья, но циклон также затронул сельскохозяйственные долины и горные районы. В регионе зафиксированы многочисленные подтопления, заблокировано или осложнено дорожное сообщение. В отдельных районах скорость ветра достигала 200 км/ч, отмечает издание.

На данный момент известно об одном погибшем и пятерых пропавших без вести.

Метеорологи считают, что непогода в этом регионе сохранится до вечера пятницы, после чего циклон уйдет в сторону Атлантики. В ближайшие дни они обещают сильные дожди и похолодание в штатах Парана, Мату-Гросу и Сан-Паулу.