В Ингушетии эвакуировали жителей улиц около АГЗС, где произошла утечка 10 тыс. л газа

Место происшествия оцепили сотрудники МО МВД России "Сунженский"

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Жители улиц в Сунже, расположенных в непосредственной близости от автомобильной газозаправочной станции, на которой из-за непогоды произошла утечка 10 тыс. л сжиженного газа, эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Мэр Сунжи доложил и.о. премьер-министра Ингушетии Магомеду Евлоеву обстоятельства происшествия на автомобильной газозаправочной станции. По его словам, обильные осадки повредили топливный резервуар, в результате чего произошла разгерметизация и утечка сжиженного газа емкостью 10 тыс. л. Население с близлежащих улиц эвакуировано", - говорится в сообщении.

Как сообщается, место происшествия в настоящее время оцеплено сотрудниками МО МВД России "Сунженский".

"В экстренном порядке были приведены в готовность силы и средства для предотвращения чрезвычайной ситуации. Экстренные службы города продолжают работу на месте происшествия. В целях безопасности отключено электроснабжение в части города. В результате происшествия жертв и пострадавших нет", - отметили в правительстве.

В пресс-службе добавили, что время устранения причин происшествия пока неизвестно.