16 июня, 15:32

В Альметьевске подросток дважды выстрелил в 7-летнего ребенка на детской площадке

Прокуратура начала проверку

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента на детской площадке в городе Альметьевске в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Альметьевска проводит проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в одном из парков города Альметьевска мальчик играл в детском тоннеле. К нему подбежал подросток с пневматическим пистолетом и дважды выстрелил в 7-летнего ребенка. Одна пуля отрикошетила, а вторая застряла в ноге мальчика. 

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РоссияТатарстан
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