В Татарстане установили личность подростка, выстрелившего в ребенка

Подросток рассказал, что взял деньги из тайника родителей и в одном из торговых центров города купил пневматический газобаллонный пистолет

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции города Альметьевска установили личность подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в семилетнего мальчика. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба МВД России по региону.

"15 июня в дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району поступило сообщение, что в одном из парков города подросток ранил ребенка из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. Прибывшие на место сотрудники полиции установили 12-летнего учащегося одной из школ города, стрелявшего из пистолета на детской площадке", - говорится в сообщении.

Подросток рассказал, что взял деньги из тайника родителей и в одном из торговых центров города купил пневматический газобаллонный пистолет. В первый день он попробовал пострелять в лесопосадке, а на следующий день взял пистолет с собой на прогулку. В какой-то момент подросток достал пистолет и начал стрелять в гулявшего на детской площадке семилетнего мальчика и ранил его. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение.

В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный материал по ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей), уточнили в пресс-службе. Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет. Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении продавца магазина.

Прокуратура Альметьевска проводит проверку по факту случившегося. "Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.