В ДНР сообщили, что для удара по остановке в Донецке ВСУ использовали беспилотник

Уточняется, что это не первый подобный случай

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 июня использовали ударный беспилотник типа октокоптер с авиабомбами для нанесения удара по остановке в Кировском районе Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что, по предварительным данным, ВСУ использовали для нанесения удара по остановке в Донецке реактивную систему залпового огня HIMARS.

"Обстрел производился посредством ударного БПЛА типа октокоптер с шестью суббоеприпасами ПТАБ-2,5М", - сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что это не первый подобный случай.

ВСУ днем открыли огонь по Кировскому району Донецка. Обстрелу подверглась автобусная остановка, на которой находились люди. Одна из пострадавших умерла до приезда скорой медицинской помощи, восемь человек получили ранения.