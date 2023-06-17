На участке серой линии московского метро приостановили движение поездов

Это необходимо для проверки инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро приостановлено для проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (№9) нет движения поездов от "Нагорной" до "Серпуховской" для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, "из-за проверки инфраструктуры на южном участке" временно закрыты станции "Серпуховская" и "Тульская", сообщили в департаменте.

"Мосгортранс" выделил 25 автобусов для компенсационного маршрута от "Нагорной" до "Серпуховской" с остановками у станций метро "Нагорная", "Нагатинская", "Тульская", "Серпуховская". "Просим также пользоваться МЦК [Московским центральным кольцом], Кольцевой линией и Павелецким направлением железной дороги, а также другими маршрутами наземного транспорта", - говорится в сообщении.