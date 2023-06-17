В индийском штате Ассам из-за наводнений пострадали около 34 тыс. человек

В зоне затопления оказались 77 деревень, власти создали 11 пунктов временного размещения и выдачи гуманитарной помощи

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июня. /ТАСС/. Около 34 тыс. человек пострадали от наводнения в штате Ассам на северо-востоке Индии. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, в зоне затопления оказались 77 деревень в 11 округах штата.

На Ассам обрушились мощные муссонные ливни, не прекращающиеся несколько дней. Согласно отчету управления по борьбе со стихийными бедствиями штата, уровень воды в большинстве рек, включая Брахмапутру, значительно повысился. В округах Дима Хасао и Камруп после сильных дождей сошли оползни. Прорваны четыре дамбы в округах Лакхимпур и Удалгури.

Власти создали 11 пунктов временного размещения и выдачи гуманитарной помощи пострадавшим. Метеорологи предупреждают, что ливни могут продолжиться.