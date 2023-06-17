На Кубани остаются подтопленными около 150 придомовых территорий

Работы по откачке воды продолжаются

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Подтопленными в Краснодарском крае после ливней по состоянию на утро субботы остаются около 150 придомовых территорий и 10 домовладений в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По данным на 10:00 мск, в четырех населенных пунктах Лабинского, Кавказского и Усть-Лабинского районов остаются подтопленными 146 придомовых территорий, в 10 домовладениях находится вода. Работы по откачке воды продолжаются", - уточнили в ведомстве.

В связи с паводком из-за повышения уровня воды в реке Неволька в станицу Владимирскую Лабинского района была направлена аэромобильная группировка главка МЧС по Краснодарскому краю в составе 23 человек, 6 единиц техники и 2 плавсредств. В Сочи продолжают восстанавливать мост через реку Мацеста в поселке Верховое.

Ранее власти Лабинского района сообщили об эвакуации пациентов и медиков участковой больницы в станице Владимирской. Из-за угрозы подтопления перевезены 26 постояльцев дома социального обслуживания и 5 сотрудников.

Дожди идут в Краснодарском крае с конца мая. За последнюю неделю в общей сложности в крае были подтоплены 16 городов и районов, вода заходила на 1,8 тыс. придомовых территорий, включая почти 900 домов. Синоптики прогнозируют новую волну ливней с грозами и возможные подъемы уровня воды в реках в Краснодарском крае. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани продлено до 19 июня.