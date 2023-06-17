В Белгородской области за сутки зафиксировали более 180 прилетов

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Украинские военные за пятницу выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 180 различных боеприпасов, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда выпущено по МАПП "Шебекино", 18 минометных снарядов - по селу Белянка, 3 - по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка - зафиксировано 10 прилетов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Белгородском районе 16 июня по селу Журавлевка было выпущено 18 артиллерийских снарядов, также противник сбросил гранату с беспилотника. В Борисовском районе из гранатомета обстреляно село Богун-Городок - зафиксировано 29 прилетов. "Также в населенном пункте противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА", - отметил губернатор.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляны хутор Старый и село Коновалово - зафиксировано 34 и 14 прилетов соответственно. В Грайворонском округе 10 минометных снарядов упали рядом с селом Сподарюшино, в Краснояружском районе один минометный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовка и Графовка. "Из гранатомета обстреляна окраина села Вязовое - зафиксировано 50 выстрелов. <...> 4 артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Красноорловский", - сообщил Гладков.

В результате обстрелов 16 июня никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.