В Курганской области один человек погиб на железнодорожных путях

Еще один пострадал

ТАСС, 17 июня. Один человек погиб и еще один пострадал при переходе путей перед приближающимся поездом на станции Иковка в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"17 июня на станции Иковка в Курганской области грузовым поездом травмированы две женщины, переходившие пути перед приближающимся поездом, одна из них - смертельно", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются, на место выехал Курганский транспортный прокурор. В пресс-службе отметили, что Курганской транспортной прокуратурой организована проверка.