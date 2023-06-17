17 июня, 08:50

В Курганской области один человек погиб на железнодорожных путях

Еще один пострадал

ТАСС, 17 июня. Один человек погиб и еще один пострадал при переходе путей перед приближающимся поездом на станции Иковка в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"17 июня на станции Иковка в Курганской области грузовым поездом травмированы две женщины, переходившие пути перед приближающимся поездом, одна из них - смертельно", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются, на место выехал Курганский транспортный прокурор. В пресс-службе отметили, что Курганской транспортной прокуратурой организована проверка. 

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