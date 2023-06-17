Спасатели ликвидируют последствия ливня в поселке Адыгеи

Непогода привела к подтоплению 48 придомовых территорий

МАЙКОП, 17 июня. /ТАСС/. Спасатели с утра ликвидируют последствия ливней в поселке Каменномостский Майкопского района Адыгеи, где из-за продолжительных ливней вечером произошло подтопление около 48 придомовых территорий. Об этом в Telegram-канале сообщили власти Каменномостского сельского поселения республики.

"В результате ливневых дождей, которые продолжались на протяжении последней недели, осадки не впитываются в почву, ливневые канавы не справляются. 16 июня на протяжении более трех часов продолжался ливень со шквалистым усилением ветра. В результате этого через 48 земельных участков прошел поток воды. В настоящее время работает 11 единиц техники, ликвидируя последствия неблагоприятных погодных условий, также помощь в ликвидации последствий оказывают сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупреждало жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с.