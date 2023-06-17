В ДТП в Чувашии погибли два человека

Еще один пострадал

ТАСС, 17 июня. Взрослый и ребенок погибли, еще один человек пострадал в аварии с участием пяти автомобилей на трассе в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"В 07:15 мск 17 июня на автодороге М-7 в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики произошло ДТП с участием пяти автомашин. <…> В результате автоаварии скончались водитель Lada и его 13-летний пассажир, а также пострадал водитель грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Lada Kalina, выезжая с автозаправочной станции по полосе разгона, попытался опередить движущийся по трассе грузовик Scania в составе полуприцепа. При перестроении Lada потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Sitrak в составе полуприцепа. От удара легковую машину отбросило на фуру Scania, которую она опережала. Затем Lada влетела во встречный тягач Sitrak без полуприцепа. В этот момент Sitrak с полуприцепом отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с минивэном Toyota Alphard.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.