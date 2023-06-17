В Хабаровском крае авария на скважинах оставила без воды поселок

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 17 июня. Авария произошла на водных скважинах в поселке Новый Ургал Хабаровского края, где живет более 7 тыс. человек. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, проводится проверка, организован подвоз воды.

"16 июня на водных скважинах в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района произошла авария, что привело к ограничению подачи водоснабжения жителям поселка. Утром 17 июня организован подвоз воды на автомобильном транспорте. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности КГУП "Региональные коммунальные системы" и органа местного самоуправления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.