В Адыгее объявили штормовое предупреждение о подъеме уровня рек

Непогода, по прогнозам, продлится до 20 июня

МАЙКОП, 17 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона об ожидаемом подъеме уровня воды в реках, который местами может достигнуть опасных отметок, в связи с ливнями. Непогода, по прогнозам, продлится до 20 июня, сообщается на сайте ведомства.

"По данным Северо-Кавказского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в субботу, а также в воскресенье и понедельник в связи с ожидаемыми осадками и продвижением паводочной волны на реках Кубань, Лаба, Чамлык и малых реках Республики Адыгея (Красногвардейский, Шовгеновский, Кошехабльский, Тахтамукайский районы) ожидается подъем уровня воды, местами с достижением опасных отметок (ОЯ)", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия ливней в поселке Каменномостском Майкопского района, где из-за продолжительных ливней произошло подтопление около 48 придомовых территорий.