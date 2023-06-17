В Туве ввели режим ЧС из-за последствий паводка

По предварительной оценке регионального Минтранса, повреждения от подъема воды в реках получили 21 дорога, 45 дорожных участков и 13 мостовых сооружений

ТАСС, 17 июня. Режим ЧС из-за большого количества поврежденных паводком дорог и мостов введен в Республике Тыва. Об этом сообщается на сайте правительства региона, где стихия нанесла ущерб 13 мостам и 21 дороге.

"Введение режима "чрезвычайная ситуация" обусловлено большим количеством подъездных путей и мостовых сооружений, поврежденных водной стихией из-за резкого повышения уровня рек и требующих восстановления. Решение было принято для привлечения сил и средств на качественное устранение последствий чрезвычайного происшествия и выработки мер поддержки. Для оценки объемов причиненного ущерба в республике работает рабочая группа Росавтодора, созданная по обращению главы Тувы Владислава Ховалыга в федеральный Минтранс", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке регионального Минтранса, повреждения от подъема воды в реках получили 21 дорога, 45 дорожных участков и 13 мостовых сооружений. На объектах ведутся восстановительные работы, проезд временно закрыт только на дороге "Ак-Довурак - Абаза", где обрушился мост через реку Ак-Суг, и на подъезде к селу Эйлиг-Хем, где для ремонта нужна паромная переправа, которая не работает из-за высокого уровня воды в Енисее. В регионе до 28 июня будет оценивать нанесенный ущерб рабочая группа Росавтодора.

Резкий подъем воды произошел 11 июня в трех районах Тувы из-за обильных осадков в горных местностях. В селах Ишкин, Суг-Аксы и Алдан-Маадыр было подтоплено более 80 личных подсобных хозяйств.