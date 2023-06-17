Следствие попросило арестовать задержанного в Москве с наркотиками мужа актрисы Бабушкиной

Андрея Гацунаева обвиняют в применении насилия к полицейскому и незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы отправить в СИЗО до 16 августа супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, который стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому и приобретении наркотиков в Москве. Как уточнили ТАСС в субботу в суде, Гацунаеву официально предъявлено обвинение по двум статьям.

"В Замоскворецкий районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа в отношении Андрея Гацунаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта) УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Санкция за применение насилия к полицейскому предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, статья за наркотики - в виде 3 лет колонии.

Как сообщалось ранее, Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу города Москвы столичного ГСУ СК РФ в отношении Гацунаева возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ч. 1 ст. 228 УК РФ. По данным следствия, в пятницу на улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 45-летнего мужчины, в ходе осмотра в салоне был обнаружен сверток с наркотическим веществом. Мужчина, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, применил насилие в отношении сотрудника ДПС.