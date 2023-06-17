В Каннах из-за пожара эвакуировали более 500 постояльцев отеля

Для тушения задействовали около 30 пожарных

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Более 500 человек из-за пожара эвакуировали в ночь на субботу из отеля Martinez в городе Канны на юге Франции. Об этом сообщила газета Nice-Matin.

По ее данным, возгорание произошло примерно в 23:00 по местному времени (00:00 мск) в техническом помещении. Ввиду сильного задымления персонал отеля вместе с пожарными и полицейскими эвакуировал более 500 человек, находившихся в здании.

Для тушения были задействованы около 30 пожарных. Движение по улице перед гостиницей было перекрыто, само здание было оцеплено.