17 июня, 11:29

В Москве адвокат из Калуги арестовали за попытку пронести наркотики в СИЗО

Вину мужчина не признал, пояснив, что пузырек, в котором находился наркотик, непосредственно перед входом в изолятор, ему передала сожительница обвиняемого

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО 60-летного калужского адвоката Дмитрия Пигалькова, который пытался пронести в СИЗО для своего подзащитного мефедрон в каплях для носа. Как уточнили ТАСС в суде, решение об аресте не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Постановлением Преображенского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пигалькова Дмитрия Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры ТАСС заявили, что вину мужчина не признал, пояснив, что пузырек, в котором находился наркотик, непосредственно перед входом в изолятор, ему передала сожительница обвиняемого, защиту которого он осуществляет. "В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в надзорном ведомстве. 

Теги:
РоссияКалужская область
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