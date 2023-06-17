В ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии погиб один человек

Еще трое получили травмы

ТАСС, 17 июня. Авария с участием четырех автомобилей произошла в Чувашии, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"Предварительно установлено, что водитель тягача Renault в составе полуприцепа врезался во впереди идущий Renault Logan, далее по инерции Logan въехал в Nissan Terrano, который столкнулся с грузовым Scania. В результате автоаварии на месте происшествия скончался 64-летний водитель Renault Logan, три человека из Nissan доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 12:00 мск на 656-м км трассы М-7 в Чебоксарском муниципальном округе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.