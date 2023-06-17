В КБР автомобиль упал в обрыв

Погибли три человека

НАЛЬЧИК, 17 июня. /ТАСС/. Три человека погибли при падении автомобиля в обрыв на горной дороге в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по КБР.

"В 13:30 мск 17 июня поступило сообщение о том, что на автодороге регионального значения Чегем-2 - Булунгу на 19-м км при въезде в село Нижний Чегем водитель легкового автомобиля Mersedes-Benz не справился с управлением и упал в обрыв. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при аварии автомобиль загорелся. "Тела погибших передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Чегемскому району. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались восемь сотрудников ГУ МЧС России по КБР и две единицы техники.