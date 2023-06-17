Во Франции на акции против строительства ж/д линии произошли столкновения с полицией

От 3 тыс. до 4 тыс. манифестантов собрались в коммуне Ла Шапель, откуда колонной направились в сторону коммуны Сан-Жан-де-Морьен

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Демонстрация протеста против строительства высокоскоростной железной дороги Лион - Турин, организованная без разрешения французской префектуры Савойя, переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщил в субботу телеканал France 3.

По его данным, от 3 тыс. до 4 тыс. манифестантов собрались в коммуне Ла Шапель, откуда колонной направились в сторону коммуны Сан-Жан-де-Морьен. К акции присоединились несколько депутатов Национального собрания (нижней палаты) парламента Франции от партий "Европа - экология - "зеленые" и "Неподчинившаяся Франция". Вместе с активистами природозащитных организаций они указывают на пагубные последствия строительства железнодорожной ветки для местных водных ресурсов.

К шествию, по данным журналистов, присоединилась большая группа агрессивно настроенных демонстрантов. Спустя чуть больше двух часов после начала движения колонны они начали забрасывать полицейских, сопровождавших манифестацию, камнями, бутылками и пиротехникой. Полиция в ответ применила гранаты со слезоточивым газом. По предварительным данным, из-за пиротехники загорелась трава вдоль дороги и расположенных поблизости железнодорожных путей, движение по которым на время демонстрации приостановлено.

Как информировал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, перед началом демонстрации у пришедших к месту сбора людей конфисковали около сотни предметов, которые могут использоваться как оружие, а также пиротехнику. На границе с Италией с 16 июня были задержаны более 30 человек, которые хотели принять участие в шествии и которым был запрещен въезд во Францию.