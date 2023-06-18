На внутренней стороне 32-го км МКАД легковой автомобиль насмерть сбил лосей

Водитель не пострадал

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/.Движение на внутренней стороне 32-го км МКАД затруднено в результате аварии с участием автомобиля и лосей, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 32-го км МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города", - говорится в опубликованном сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что ДТП произошло в 03:22. В результате аварии, по данным главка, двое лосей погибли."Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух диких животных - лосей. Животные погибли, водитель не пострадал", - сказал собеседник агентства

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.