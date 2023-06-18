18 июня, 11:41

В Болгарии посетителей зоопарка эвакуировали из-за убежавшего леопарда

Животному ввели снотворное и вернули его в клетку

СОФИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Администрация болгарского зоопарка в городе Стара-Загора была вынуждена эвакуировать посетителей после того, как клетку покинул леопард. Как сообщает в воскресенье телеканал Nova, инцидент произошел утром.

"Опасности для посетителей не было, все время животное находилось в непосредственной близости от своей клетки и было под контролем. При помощи ветеринара леопарду ввели снотворное и вернули его в клетку", - сообщила журналистам директор зоопарка Ивелина Илиева. Причина происшествия на данный момент неизвестна.

Зоопарк в Стара-Загора был основан в 1957 году. В нем находятся около 400 животных, птиц и других существ (всего около 80 видов), доставленных практически со всех континентов. 

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