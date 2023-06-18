18 июня, 13:31

На Кубани установили ребенка, который может быть причастен к жестокому обращению с щенком

Животное передали волонтерам

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае установили личность девочки, которая может быть причастна к жестокому обращению с щенком, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В ходе проводимой проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался с щенком. По месту проживания и обучения ребенок характеризуется положительно. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в органы ПДН", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Щенка передали волонтерам.

Ранее полицейские выявили в интернете видеозапись, где несовершеннолетняя жестоко обращается с домашним животным, предполагалось, что события могли происходить в Краснодарском крае, была организована проверка. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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