18 июня, 16:42

В Сунже из-за непогоды отключили электричество

Подтопило дома

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Сильные дожди привели к отключению электроснабжения и подтоплению дворовых территорий в Сунже в Ингушетии. Об этом в воскресенье сообщили в городской администрации.

"В результате ливневых дождей в городе произошло отключение электроснабжения, наблюдается затопление дворовых территорий и подвальных помещений частных домовладений. Подъем уровня реки в пределах нормы. Отдел гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации и экстренные службы города работают в режиме повышенной готовности", - сообщили в мэрии.

В региональном главке МЧС добавили, что все спасатели выехали на помощь пострадавшим. К тому же, несколько звонков поступило в службу 112 от обеспокоенных родителей, которые не смогли попасть домой, где остались дети. 

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РоссияИнгушетия
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