В КЧР спасатели выдвинулись на поиск четверых потерявшихся туристов из Москвы

В составе Архызского поисково-спасательного подразделения три человека и одна единица техники

ЧЕРКЕССК, 18 июня. /ТАСС/. Группа из четверых туристов, которая отправилась в село Нижний Архыз Карачаево-Черкесии, перестала выходить на связь. На поиски направились спасатели, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"18 июня в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из Москвы, не выходит на связь", - рассказали в управлении.

Для поисков группы выдвинулось Архызское поисково-спасательное подразделение в составе трех человек и одной единицы техники. Дата выхода группы на маршрут - 12 июня из поселка Архыз, дата окончания маршрута - 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.

"Спасатели обследовали долину реки Дукки и озеро Семицветное, туристы не обнаружены. В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены", - добавили в пресс-службе.