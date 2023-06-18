В Ингушетии из-за подъема уровня воды в реке снесло временный объездной мост

В республике объявили штормовое предупреждение

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Временный автомобильный мост в Карабулаке в Ингушетии был снесен из-за поднявшегося уровня воды в реке Сунжа после обильных дождей, сообщила пресс-служба мэрии города.

"В данный момент из-за поднявшегося уровня воды в реке Сунжа в результате продолжительных ливневых дождей снесло временный объездной мост по улице Промысловой. Движение в обе стороны перекрыто. Несмотря на то, что уровень воды немного спал, сохраняется угроза подтопления частных домов, расположенных на улицах Балкоева, Дзаурова, Заречная, Больничная", - говорится в сообщении.

Также по информации пресс-службы города Сунжи, в населенном пункте введен режим повышенной готовности. "В соответствии с этим в повышенной готовности находятся все оперативные службы города. Проведено оповещение населения в зоне возможного подтопления", - передает пресс-служба слова мэра Сунжи Аслана Умарова.

ГУ МЧС по региону днем в воскресенье объявило в республике штормовое предупреждение. В ведомстве прогнозировали в некоторых районах Ингушетии до конца суток 18 июня и в течение суток 19-20 июня дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, а на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок и в горных районах сход селей малого объема.