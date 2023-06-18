В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека

Спасатели потушили открытое горение

ТАСС, 18 июня. В Севастополе в результате пожара в гаражах погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по городу.

"В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудниками скорой медицинской помощи, к сожалению, был констатирован факт их гибели. В 23:29 устранено открытое горение. Продолжается разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в 22:39 в воскресенье в дежурную смену поступила информация о пожаре в районе улицы Мечникова. Как выяснили пожарные, причиной стало возгорание мусора, которое перекинулось на соседние гаражи.