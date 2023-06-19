18 июня, 22:12

На Кубани в результате опрокидывания батута на базе отдыха пострадал ребенок

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Региональная прокуратура проводит проверку

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Опрокидывание батута произошло из-за непогоды на базе отдыха в Краснодарском крае, в результате получил травмы ребенок, организована проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края в воскресенье.

"Установлено, что 18.06.2023 при использовании батута на базе отдыха "Андреевский парк" в виду неблагоприятных погодных условий произошло его опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы. ️В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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