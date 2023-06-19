В Олекминском районе Якутии локализовали лесной пожар

Его площадь составила 1,9 тыс. га

ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты локализовали лесной пожар в Олекминском районе Якутии на площади 1,9 тыс. га, сообщил в понедельник на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"На начало суток действует один лесной пожар, который вчера <…> был локализован на общей площади 1,9 тыс. га в Олекминском районе", - сказал Коноплев. На тушении задействовано 113 человек, из них 103 бойцы ПДПС (парашютно-десантной пожарной службы), остальные из службы наземной охраны лесов.

Лесной пожар был обнаружен в результате авиапатрулирования 14 июня на площади 5 га с переходами на верховой пожар в 30 км от села Бирюк Олекминского района. Спустя сутки площадь возгорания увеличилась до 70 га, затем составила 1 000 га по состоянию на 16 июня. В Олекминском районе с 15 июня действует режим ЧС муниципального характера.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 36 лесных пожаров на землях лесного фонда на площади 4,07 тыс. га, в аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 115 возгораний на общей площади свыше 25 тыс. га. Кроме того, в этом году с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 43 ландшафтных пожара на площади 1 282 га.

Особый противопожарный режим действует на территории Якутского городского округа, Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Олекминского и Эвено-Бытантайского районов.